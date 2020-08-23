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Заместитель Помпео едет с визитом в Украину

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биген Фото из открытых источников

Кроме Киева, он посетит Вильнюс и Москву

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Биген посетит Киев, Вильнюс и Москву, в рамках официального визита он планирует встретиться с высшими представителями власти. Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине

"Заместитель госсекретаря Стивен Э. Биген посетит Вильнюс, Литва; Москву, Россия; Киев, Украина в течение 24-27 августа и встретится с высшими представителями власти, чтобы обсудить круг региональных и международных вопросов", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, также заместитель госсекретаря Биген отправится 27 августа в Вену, чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека.

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Напомним, недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США никогда не воспримут нападения России на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии.

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