Заместитель министра образования подал в отставку

Егор Стадный facebook.com

Егор Стадный работал в Министерстве образования и науки с сентября 2019 года

Заместитель министра образования Егор Стадный заявил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом он 25 июня сообщил на странице в Facebook.

Как отмечается, Егор Стадный проработал в Министерстве образования и науки почти год. По словам чиновника, заявление об отставке уже написано.

"Я очень благодарен судьбе, которая дала мне возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН. Я буду очень благодарен судьбе, если выпадет возможность еще раз работать плечом к плечу с вами! Заявление уже написал, впереди много работы", – говорится в посте.

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Напомним, в четверг, 25 июня, Кабинет министров Украины назначил ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета на должность заместителя министра образования и исполняющим обязанности министра.

К слову, ранее и.о. министра образования была Любомира Мандзий.