Заместитель министра финансов Воробей - счастливая чиновница со связями с ФПГ, но не специалист, - эксперты

Заместитель министра финансов Светлана Воробей Фото из открытых источников

Уволенный после трехнедельного пребывания посту министра финансов Игорь Уманский, успел добиться назначения Светланы Воробей, которая до сих пор работает в ведомстве на должности замминистра, что может свидетельствовать о сговоре власти с финансово-промышленными группами, говорят опрошенные эксперты.

"Уманский выступал за назначения достаточно своеобразных кандидатур. В принципе, такое поведение Уманского соответствовало политическому моменту: следующий после Гончарука Кабмин рассматривался как компромиссный между олигархами и государством. Из наиболее громких назначений, которые Уманский все же успел осуществить – можно назвать Светлану Воробей", - сказал политический консультант Петр Охотин.

По словам эксперта, о Воробей известно, что она достаточно давно работает в сфере финансов в составе нескольких правительств.

"В мое поле зрения не попали какие-либо ее значительные достижения или реформаторские шаги. Как по мне, ее карьера больше говорит об умении договариваться, в частности, с представителями финансово-промышленных групп. Таким образом, я бы охарактеризовал ее как успешного политика, удачную чиновницу, но не специалиста со своим видением развития страны или технократа", - сказал Охотин.

Уходя, Уманский стремился быстро расставить своих людей на ключевых направлениях. Назначение Светланы Воробей. СМИ связывают Светлану Воробей с Сергеем Тигипко. Она долгое время была его помощницей. Также ее связывают с Ниной Южаниной и Людмилой Демченко (экс-главой фискальной службы Киева), говорит и профессор социологии Павел Кутуев:

"У нее репутация представителя сил из прошлого с серьезными связями и в частности с теми, кого мы называем создателями различных схем направленных на уменьшение поступлений в бюджет и наполнения ими частных карманов. Даже если и согласиться с допущением, что она опытный чиновник, вынуждены констатировать, что это компетентность не в том направлении, которое могло бы искоренить моменты, с которыми нужно бороться. Это один из примеров назначений, которые нынешние власти допустили из страха перед ежедневной, рутинной и не самой простой работой. Поэтому правящая сегодня сила предпочитает доверить это таким чиновникам, которые умеют поддерживать систему на плаву, при этом закрыв глаза на то, что их действия направлены на обогащение и далеко не бюджета. Такие решения будут дорого стоить украинцам, простым плательщикам налогов. Это все равно как не лечить сломанную руку из страха перед болью, при этом позволяя ей срастаться неправильно, что неизбежно к более серьезным проблемам со здоровьем".

Настораживает эксперта и то, что именно Воробей были вверены направления таможенной и налоговой политики, на которые были направлены атаки и основная активность на должности министра Уманского, добавил Кутуев.

По имеющейся информации, за время своего недолгого пребывания на должности заместителя министра финансов Светлана Воробей уже успела практически парализовать работу по направлениям, которые за ней закреплены. По ее вине, отложено уже почти 100 контрольных поручений Кабмина.

Напомним, Игоря Уманского уволили 30 марта. Тот продержался на посту недолго, всего три недели.