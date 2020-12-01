Закупка газа и поддержка бизнеса во время локдауна: Что рассматривают сегодня в Раде

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Также на повестке дня - вопрос социальной защиты населения во время карантина

Верховная Рада Украины 1 декабря проводит очередное пленарное заседание, во время которого парламентарии рассмотрят законопроекты о поддержке бизнеса и соцзащите населения во время карантина, а также ряд других вопросов. Об этом говорится на сайте ВРУ.

Так, во вторник народные депутаты намерены повторно рассмотреть Закон Украины "Об электронных коммуникациях" с предложениями президента Украины, № 3014.

Кроме этого, планируется рассмотреть вопрос о включении в повестку дня и принятии решения о сокращении срока для внесения альтернативных проектов относительно трех законопроектов, направленных на социальную поддержку предпринимателей на период карантина.

Среди законопроектов, запланированных к рассмотрению в первом чтении:

проект закона "О виртуальных активах", №3637;

проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца на уход за ребенком", № 3695 и 3695-1;

проект закона "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" относительно обеспечения качества учебной литературы", №3900;

проект закона "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи", №3527;

проект закона "О внесении изменений в статьи 59-1 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав", №3034а;

проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использование заведомо поддельных таких документов", №3946.

Также в первом чтении нардепы планируют рассмотреть проекты, которые касаются агропромышленного комплекса.

Во втором чтении Рада намерена рассмотреть такие проекты законов:

проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", №3486;

проект закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", №3760;

проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", №2194;

проект закона "О Бюро экономической безопасности Украины", №3087-д;

проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по закупке природного газа", №3176.

Кроме этого, во втором чтении планируется рассмотреть два проекта законов, направленных на защиту здоровья и прав детей.

Также в повестке дня - проекты постановлений по налаживанию железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги и об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области.

Напомним, накануне спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что на этой неделе нардепы займутся вопросом конституционного кризиса, а также лидеры парламентских фракций предоставят предложения по решению проблемы с ФЛП.