Закрытие телеканалов – это нарушение прав потребителей, – Владимир Кацман о "112 Украина"

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Для Европы свобода слова – это святое, подчеркнул эксперт

Если украинская власть, претендующая на европейскость, так поступает с телеканалами, как в случае со "112 Украина", то ни о какой европейской перспективе речь не может идти.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Войну между политиками и прессой всегда проигрывают политики. Все 30 лет те, кто связывался со СМИ, те проигрывали. Крах их поджидал, и тут вопросов быть не может", – подчеркнул Владимир Кацман, комментируя попытки рейдерского захвата телеканала "112 Украина".

Гость программы отметил, что для Европы свобода слова – это святое, поэтому, если украинская власть, претендующая на европейскость, так поступает с телеканалами, то ни о какой европейской перспективе не может идти речь.

Владимир Кацман отметил, что телевидение – это производство услуг, которые оплачены гражданами Украины через налоги, покупку спутникового вещания и тому подобное.

"Потребитель покупает себе услугу и берет пульт телевизионный. Он думает, что он заплатил уже за этот пульт и может сам регулировать, что ему смотреть, в каком объеме, если это не нарушает законы. Дальше он получает от своего же государства наглядатая, который говорит - ты оплатил эту услугу, но мы тебе точно скажем, какой канал закроем, какой нельзя смотреть, какой лишат лицензии и что ты вообще должен думать по поводу власти, вот и все. И это нарушение прав потребителя, как все остальное", – подчеркнул гость студии.

Как сообщалось, 6 августа Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование власти попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.