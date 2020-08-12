Закон об игорном бизнесе не может быть реализован, - НАПК

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В ведомстве надеются, что президент инициирует изменения в закон

Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" создаст коррупционные риски и не может быть реализован. Об этом говорится в заявлении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ведомстве утверждают, что документ содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу. Так, в его тексте имеется два взаимоисключающих положения:

в одном положении говорится о том, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов Комиссии регулирования азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабинета министров вносит премьер-министр;

другое положение определяет, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабинета министров вносятся Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

"Внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем во время получения разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр", - говорится в заявлении.

В ведомстве надеются, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для выполнения.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".