live
Новости » Политика Читати новину українською

Закон о всеукраинском референдуме Рада может принять уже в ноябре, - Стефанчук

Руслан Стефанчук Фото из открытых источников

В конце октября должно состояться завершающее заседание профильного комитета

Верховная рада может принять закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре. Об этом заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

"19-20 октября должен пройти заключительный комитет, после того законопроект (о референдуме - ред.) будет готов, чтобы вноситься в зал Верховной Рады. Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце", - сказал Стефанчук.

Новости по теме: Закон о народовластии: Эксперт по конституционному праву назвал, при каких условиях может состояться референдум

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предположил возможность вынесения на референдум вопросов об изменении территорий и "языковой закон" при определенных условиях.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Правительство отправят в отставку после местных выборов, а парламент до конца года еще "пропетляет", - Карасев Правительство случайных людей имени Шмыгаля идет по пути сворачивания децентрализации, - Игорь Мосийчук Черновцы просят Кабмин возместить убытки из-за коронавируса Документ, определяющий жизнь страны, был написан тихонько в темном углу, - Кива о бюджете-2021
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Как выживают пенсионеры? Цирк и выборы: Ошибки на билбордах | Ток-шоу
Коммунальная революция. Дистанционное обучение. Рост заболеваемости | Детали дня | 12.10.20
Жизнь в красной зоне. Образованность
Илья Кива | Ток-шоу
Предвыборная риторика. Новый локдаун. Последствия изменения даты выборов | Ток-шоу