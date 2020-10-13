Закон о всеукраинском референдуме Рада может принять уже в ноябре, - Стефанчук

Руслан Стефанчук Фото из открытых источников

В конце октября должно состояться завершающее заседание профильного комитета

Верховная рада может принять закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре. Об этом заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

"19-20 октября должен пройти заключительный комитет, после того законопроект (о референдуме - ред.) будет готов, чтобы вноситься в зал Верховной Рады. Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце", - сказал Стефанчук.

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Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук предположил возможность вынесения на референдум вопросов об изменении территорий и "языковой закон" при определенных условиях.