Закон о продаже земли после требований МВФ перешел в незаконное поле, – Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Состоялось политическое давление, поскольку парламент заставляли принимать решения в угоду МВФ, говорит эксперт

Рассмотрение закона о продаже украинской земли происходило в законной плоскости, однако после требования Международного валютного фонда сразу попало в незаконное поле.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт напомнил, что президент во время выступления в Верховной Раде Украины назвал требования Международного валютного фонда – принятие закона о земле и закона о банковской деятельности.

"Закон о земле, вернее, о продаже украинской земли, не должен был ставиться в этот день на сессии, тем более, на внеочередной сессии, по той простой причине, что он рассматривается уже на текущей сессии, на обычной сессии. Рассматривался почти два с половиной месяца. Там много всяких перипетий было накануне, но он шел в законном поле, а попал сразу после требования МВФ в незаконное поле", – заявил Владимир Кацман.

Эксперт недоумевает, как коммерческая структура, по сути, кредитный союз мог выкрутить руки нашему независимому государству. По его мнению, состоялось политическое давление, поскольку Верховную Раду заставляли принимать определенные решения в угоду МВФ.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада Украины приняла закон об открытии рынка земли. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

Читайте также: "Опыт в продажах земель: Где самые дорогие угодья в Европе и как там работает рынок земли".