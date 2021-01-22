Закон о переходном правосудии: Резников заверил, что Россия будет четко определена страной-агрессором

Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

Министр подчеркнул, что территория Донбасса и Крыма оккупирована, а не аннексирована

В законе "О государственной политике переходного периода" Российская Федерация будет четко определена как страна-агрессор. Об этом заявил вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Укринформ.

"Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государство-агрессор, в отношении оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса - есть Российская Федерация — четко и понятно. И тогда дальше все последствия правовые можно потом будет использовать", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что территория Донбасса и Крыма оккупирована, а не аннексирована, что имеет значение для международного права.

В то же время он рассказал, что готовится глоссарий, чтобы не было путаницы, и где четко будет указано, что Российская Федерация является государством-агрессором.

Новости по теме: Амнистия и переходный период на Донбассе: Резников рассказал, когда в ВРУ презентуют проект закона

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что правосудие переходного периода может быть разным для оккупированного Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.