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Закон о переходном правосудии на Донбассе: Украина откажется от слова "коллаборант"

Алексей Резников Facebook/Алексей Резников

К таким выводам эксперты пришли, изучив мировой опыт

В конечном варианте законопроекта о переходном периоде и амнистии в отношении неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей не будет слова "коллаборационист". Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина.

Министр рассказал, что в проекте закона не будет употребительно слово "коллаборационист" и государство не будет принимать отдельное законодательство о коллаборационизме.

К таким выводам эксперты пришли, изучив мировой опыт. По словам Резникова, с большой долей вероятности под это понятие могут попасть "нормальные люди".

"В своем большинстве люди на оккупированной территории являются заложниками. Поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами", - подчеркнул вице-премьер.

Новости по теме: Амнистия и переходный период на Донбассе: Резников рассказал, когда в ВРУ презентуют проект закона

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что правосудие переходного периода может быть разным для оккупированного Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

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