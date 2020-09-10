Закон о НАБУ был сделан "под президента", чтобы дать ему возможность сильнее узурпировать власть, – Нимченко

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Парламентарий констатировал, что раскрытие преступлений в Украине существенно уменьшилось

Закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины был разработан "под президента", чтобы дать ему возможность сильнее узурпировать власть.

Об этом в эфире на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Василий Нимченко.

Народный депутат, комментируя информацию о том, что Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления полсотни народных избранников относительно конституционности отдельных положений закона о НАБУ, отметил: "Мы рассматривали один вопрос - как приняли закон о НАБУ касательно борьбы с коррупцией. Мы оспорили его в суде, доказывая то, что этот закон был сделан под президента специально, чтобы дать возможность ему более сильно узурпировать власть, чтобы дать ему дополнительные полномочия, которые не предусмотрены Конституцией, абсолютно. Причем, что характерно, и вы, наверное, слышали о том, что Верховный Совет, принимая решение, знал, что они действуют в неконституционный способ. Они знали, потому что уже есть семь решений на этот счет, где Конституционный суд указывает, в том числе, и законодательному органу, что недопустимо расширять полномочия, которые исключительно обозначены и определяются единственным законом, Основным законом - Конституцией Украины".

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Василий Нимченко добавил, что упомянутый закон принимали по указанию МВФ, который пригрозил, что в случае, если документ не примут, Украине не дадут денег. Однако такие новации, говорит народный депутат, в итоге ничего не дали, ведь раскрытие преступлений в Украине значительно упало.

Как сообщалось, 10 сентября Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Парламентарии требуют признать неконституционными полномочия образовать Национальное антикоррупционное бюро Украины. Кроме этого, нардепы просят признать не соответствующими Конституции Украины полномочия назначать на должность и увольнять с должности директора антикоррупционного органа.

Напомним, в конце августа этого года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Однако в Бюро убеждены, что решение КСУ является политически мотивированным.

"Чтобы уволить Артема Сергеевича, нужен указ президента. Но если он не имеет права назначать, значит, и не имеет права увольнять", – отметили в НАБУ.

После отказа Сытника оставить пост в Государственное бюро расследований подали заявление об открытии уголовного производства в отношении чиновника из-за невыполнения решения суда.