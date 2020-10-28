Закон о медиа затягивает пояса на шее журналистов, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский прокомментировал закон "О медиа", о необходимости принятия которого заявило посольство США в Украине. По мнению Марчевского, закон является репрессивным. А заявление представительницы США - ещё одним подтверждением внешнего управления в стране.