Закон о медиа затягивает пояса на шее журналистов, - Марчевский
Генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский прокомментировал закон "О медиа", о необходимости принятия которого заявило посольство США в Украине. По мнению Марчевского, закон является репрессивным. А заявление представительницы США - ещё одним подтверждением внешнего управления в стране.
"Закон о медиа - это уникальный закон, который смог объединить вокруг себя 99% журналистов, которые между собой всегда враждовали. Всегда враждовали, но теперь они все решительно против этого закона. Потому что он абсолютно диктаторский. Закон, который затягивает пояса, только на шее. Он подвешивает журналистов. Потому что Нацраде даются баснословные полномочия. Она сможет закрывать интернет-СМИ, сможет по ускоренной процедуре лишать лицензий телеканалы, а в некоторых случаях - даже без решения суда. Нацрада собралась, проголосовала и "до свидания". Нет больше вашего сайта, вашего издания, лицензии у телеканала. Мы ведь это все на себе проходили. Мы знаем, как это работает. Все журналисты говорят, что это диктаторский закон, но наши западные хозяева говорят, что закон хороший и они его одобряют", - заявил Марчевский.
Напомним, 26 октября, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой американский дипломат заявила о необходимости принять закон о медиа в ближайшее время.