Закон "О медиа" не должен регулировать печатные и онлайн-СМИ, а Нацсовет - нести персональную ответственность за вред медиа, - Общественный совет при Госкомтелерадио

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко

Общественный совет при Госкомтелерадио Украины поддержал совместное обращение Национального союза журналистов Украины, Украинской ассоциации медиабизнеса и Ассоциации независимых региональных издателей Украины к народным депутатам Украины, председателям парламентских фракций и руководству Верховной Рады Украины относительно рисков законопроекта "О медиа". Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он отметил, что авторы обращения отмечают необходимость пересмотра трех важных положений резонансного законопроекта 2693-п "О медиа" до вынесения на голосование, которое планируется в сентябре. В частности, предлагается ограничить сферу действия закона лишь аудиовизуальными медиа, чтобы Нацсовет не был регулятором для печатных и онлайн-СМИ, убрать механизм финансирования аудиовизуальных медиаобщин из местных бюджетов. Вместо этого ввести единый для всех механизм проведения прозрачных конкурсов в общинах на отбор и финансирование медиаобщины – без дискриминации одних типов медиа другими. Также важно изменить принцип формирования состава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, убрав возможность политической ангажированности этого регулятора.

И ввести персональную ответственность членов Нацсовета за ошибочные, неверные решения и за вред, причиненный медиа на основании ошибочного решения Нацсовета.

Соответствующее обращение поддержали 10 членов Общественного совета.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что действующая редакция Законопроекта содержит угрозы свободе слова, наделяет чрезвычайными полномочиями Нацсовет, усиливает государственную медиарегуляцию на фоне политической зависимости Нацсовета. Особенно этот Закон влияет на работу печатных СМИ, создавая им дополнительные проблемы.

"В НСЖУ поступают десятки обращений журналистов, редакций СМИ и общественных организаций с замечаниями к законопроекту "О медиа". Консолидировано предложение к власти – выполнение международных обязательств Украины в части имплементации специальной Директивы ЕС, что касается аудиовизуальных медиа и совершенствования регулирования телевидения и радио. В то же время, власть не должна без надлежащего привлечения практиков от печатных и онлайн-СМИ резко менять профильное законодательство", – отметил Сергей Томиленко.

Фото из открытых источников

Глава Союза журналистов выразил надежду, что призыв Общественного Совета будет толчком к надлежащим дискуссиям народных депутатов при принятии решения о судьбе законопроекта.

"Наши коллеги из национальных и региональных СМИ ждут от Общественного Совета Госкомтелерадио однозначной защиты не инициатив власти, а защиты прав журналистов и работников медиа", – добавил он.