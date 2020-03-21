Закарпатье получило партию медицинской помощи от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

На Закарпатье прибыла первая партия медицинских препаратов и грузов для борьбы с коронавирусом – это часть программы помощи от председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Все это было приобретено на их личные средства.

Об этом стало известно из сюжета, который транслировал телеканал ZIK.

Как отметил Виктор Медведчук, жители Закарпатья подвергаются большой опасности из-за частых поездок в страны ЕС, а потому оперативно обеспечить их средствами защиты, профилактики и лечения COVID-19 крайне важно для национальной безопасности Украины.

Среди средств защиты, профилактики и лечения – 20 000 медицинских масок с резиновыми петлями. Их жителям Закарпатской области во всех районах раздадут активисты партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" начиная с сегодняшнего дня.

Средства защиты и оборудование будут распределены среди медицинских учреждений области:

– Благотворительный фонд Оксаны Марченко заключил контракт и оплатил 5 аппаратов искусственной вентиляции легких производства Франции. Два аппарата будут поставлены в Закарпатскую область. Один из них поступит в Воловецкую центральную районную больницу, а второй предназначен для Мукачевской центральной районной больницы.

– 350 экспресс-тестов BIOEASY для выявления коронавируса (2019-nCoV).

– 38 000 защитных осмотровых перчаток.

– 600 комплектов медицинских комбинезонов нескольких видов.

– 90 комплектов одежды для использования докторами-инфекционистами.

– электронное оборудование для мониторинга состояния пациентов "БИОМЕД" ВМ800D, аппаратура, использующаяся при реанимационных процедурах, в отделениях интенсивной терапии и при проведении операций.

– 30 штативов для капельниц.

– 500 литров средства для дезинфекции рук, кожи и медицинского оборудования.