Зеленский выполнил требование мужчины, захватившего заложников в Луцке

Владимир Зеленский Офис президента

Видео Зеленский разместил в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. Соответствующее видео президент разместил на своей странице в Facebook.

В частности, на видео Зеленский призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Отметим, злоумышленник требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, экс-президент Петр Порошенко, записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Напомним, ранее человек, который взял заложников в Луцке, позволил трем заложникам покинуть автобус. В частности, это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка.

Сегодня утром в Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами. Как сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области, инцидент случился в центре города, мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.

В области был введен оперативный план "Заложник". Территорию центра города перекрыли для обеспечения безопасности граждан. На месте с утра работают все службы полиции.

Впоследствии в сети появилось видео с захваченным автобусом в Луцке.