Загородний о письме Медведчука Зеленскому: Отсутствие мира сдерживает экономическое развитие Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Народный депутат и глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук написал письмо президенту Владимиру Зеленскому исходя из того, что сегодня Украина имеет огромные проблемы в своем развитии.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний.

"Виктор Медведчук написал президенту Украины открытое письмо исходя из того, что сегодня Украина имеет огромные проблемы в своем развитии. По сути, сегодня стоит вопрос сохранения национального суверенитета Украины. Продолжение политики предыдущей власти нынешней поставило под вопрос существование Украины как суверенной, независимой страны. Нельзя сегодня обменивать национальный суверенитет на деньги", - сказал нардеп.

По его словам, как Порошенко не выполнил свои предвыборные обещания, так и нынешний глава государства Зеленский идет по его пути.

"Обещали мир – а мира сегодня нет. Виктор Медведчук четко напоминает и в определенной мере предлагает, чтобы все граждане Украины помогли Зеленскому как можно быстрее принести мир в Украину. Отсутствие мира сдерживает экономическое развитие Украины", - добавил Загородний.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук направил Открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.