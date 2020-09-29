Загородний: Иммунитет украинцев против Зеленского и его "слуг" растет с каждым днем

Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Рекордный уровень поддержки Зеленского и его партии уже в прошлом ‒ у все большего количества украинцев вырабатывается иммунитет против вируса "СЛУГА-19". Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний, передает пресс-служба партии.

"К сожалению, против вируса "СЛУГА-19" сыворотку не придумали, но иммунитет граждан, уже переболевших этой хворью, растет с каждым днем. Поэтому рекордные цифры поддержки Зеленского и его партии уже можно считать в прошлом. Увы, страна должна была переболеть этим. Увидеть разницу между обещаниями и делами", ‒ подчеркнул парламентарий.

Юрий Загородний также отметил, что "слуги" пришли к власти на обещаниях сломать режим Порошенко и "сшить" страну, вернуть свободы и демократию.

"Но нынешний обитатель резиденции в Конче-Заспе, площадью более 2 тыс. квадратных метров не просто продолжил курс предшественника, а пошел гораздо дальше ‒ продолжил рвать страну, усилил цензуру и давление на СМИ, взялся с новой силой распродавать то, что по праву принадлежит народу Украины", ‒ констатировал парламентарий.

"То, как "слуги" пытаются зацепиться за власть на местах, договариваясь с насквозь коррумпированными местными элитами и не гнушаясь ничем, говорит о глубоком кризисе в их партии, существующей скорее виртуально. Я уверен, что очень скоро, когда поддержка режима Зеленского упадет до неприличного уровня, мы увидим куда большую волну скандалов и разоблачений внутри "Слуги народа", чем те, которые нам уже пришлось наблюдать", ‒ заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний.