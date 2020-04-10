Загородний: Глава Николаевского облсовета направит обращение к президенту с просьбой не подписывать земельный закон

Юрий Загородний "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет бороться за то, чтобы украинская земля осталась в собственности граждан

Депутаты Николаевского областного совета решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не подписывать закон о рынке земли. Об этом в прямом эфире телеканала NEWSONE рассказал народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний.

"Сегодня прошла внеочередная сессия Николаевского облсовета, по просьбе депутатской группы от "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая в нем состоит. Там рассматривалось обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой, чтобы он не подписывал закон об открытии рынка земли. Николаевские депутаты в большинстве поддержали его. 33 депутата проголосовали положительно за такое обращение. Сегодня, 10 апреля, глава Николаевского облсовета должен будет подписать данное обращение к президенту и направить его в ОПУ", - сказал нардеп.

Он отметил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает против этого закона и будет бороться за то, чтобы украинская земля осталась в собственности граждан.

Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

Голосование состоялось в 00:42 31 марта во время внеочередного заседания ВРУ. В сессионном зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который отсутствовал во время рассмотрения поправок.

Несмотря на предостережения оппозиционных депутатов не распродавать землю во время пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса, в зале нашлось 259 голосов "за".

Отметим, что фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" перед финальным голосованием заблокировала трибуну.