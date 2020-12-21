"Загадили весь зал": Экс-глава Запорожской ОГА завел в помещение облсовета десятки вооруженных молодчиков, – Кальцев

Это "классические титушки", говорит парламентарий

Бывший глава Запорожской ОГА Виталий Боговин завел в сессионный зал Запорожского облсовета 20 неизвестных лиц. Эти люди находятся в помещении с пятницы и не дают возможности проводить заседания облсовета.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Владимир Кальцев.

Парламентарий рассказал о событиях, которые разворачиваются в Запорожском областном совете. Владимир Кальцев отметил, что бывший глава ОГА Виталий Боговин на прошлой неделе провозгласил себя главой Запорожского облсовета, но поскольку не набрал большинства голосов, то закрылся у себя в кабинете для совещания с частью депутатов. Он завел полтора десятка вооруженных людей и заставлял избранников подписывать документ, где говорилось о его избрании главой облсовета, отметил нардеп. Владимир Кальцев напомнил, что четверо депутатов областного совета от "Слуги народа" рассказали о том, что творилось, подали заявления в полицию и вышли из фракции.

"Но он пошел дальше: забаррикадировался в кабинете, а в пятницу, как нам стало известно, завел туда 20 вооруженных людей, завел в сессионный зал..., которые расположились на сцене в сессионном зале, и с пятницы находятся там", – отметил Владимир Кальцев.

Парламентарий говорит, что полностью идентифицировать этих людей не удается, однако, по его словам, это "классические титушки", – они разместились прямо на сцене, там едят, спят и загадили весь зал. Владимир Кальцев сообщил, что соответствующее обращение относительно событий в Запорожском облсовете направили в полицию и СБУ, чтобы те очистили помещение от вооруженных людей и позволили областному совету работать.

Как сообщали, большинство депутатского корпуса Запорожского областного совета проголосовало за отмену решения с 15 декабря, согласно которому на должность главы облсовета назначался Виталий Боговин.