Задержанный за взяточничество фискал оказался на свободе

Фото из открытых источников

Залог за коррумпированного работника ГФС составил лишь пятую часть от взятки, которую он требовал

7 апреля 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и внутренней безопасности ГФС задержали начальника следствия налоговой милиции ГФС в Киевской области, Чепеля Александра Васильевича, во время получения 50 тыс. долларов.

Якобы фискал требовал деньги от предпринимателя за закрытие уголовного дела против него и дальнейшее не вмешательство в хозяйственно-финансовую деятельность предприятия.

По версии следствия, деньги вымогались через адвоката, который выступил посредником. Согласно сообщениям в СМИ, до адвокатской деятельности Войтенко Сергей Викторович был подчиненным Чепеля – заместителем начальника следствия налоговой милиции Житомирской области, в то время, как Чепель был начальником следствия. Во время их работы, в г. Житомир неоднократно проходили акции протеста с требованием отставки и люстрации Чепеля и Войтенко.

Как сообщает MigNews, 9 апреля 2020 года, постановлением судьи Высшего антикоррупционного суд Широкой Екатерины Юрьевны, Чепель был освобожден из-под стражи при условии внесения залога в размере 252 тыс. гривен. Войтенко суд избрал домашний арест в виде меры пресечения.

Постановление суда MigNews

Постановление суда MigNews

Отправив подозреваемых фактически домой, судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая обеспечила им комфортные условия пребывания во время следствия. Ведь подозреваемые обладают большими имениями со значительной площадью как домов, так и земельных участков вокруг.

Известно, что посредник при передаче взятки, адвокат и экс-фискал Сергей Войтенко, имеет в собственности дом в г. Житомир, ул. Сосновая, где и будет находиться на домашнем аресте.

Главный фигурант – Чепель - владеет поместьем в с. Тетеревка по улице Летней, в пригороде Житомира, а также арендует квартиру в Киеве, что на улице Преображенской.

Дом в Житомирской области MigNews

Дом в Житомирской области MigNews

В отношении руководящего состава ГФС в Киевской области также проводится служебное расследование – должностные лица отстранены от выполнения служебных обязанностей.

За коррупцию ГФС и существования налоговой милиции, которая требует взятки за закрытие уголовных производств, ведения бизнеса в Украине продолжает быть проблемным делом для предпринимателей. Более того, коррупционеры, которых НАБУ задерживает "на горячем", странным образом оказываются на свободе по решению суда, что дает им возможность избегать наказания, уничтожать доказательства или даже бежать и скрываться от следствия.

Хоть задержание Чепеля и происходило при участии внутренней безопасности ГФС, в целом Государственная фискальная служба нуждается в скорейшей ликвидации. На сегодня в ее ведении осталась лишь скандально известная налоговая милиция, которая устраивает "торги" за закрытие фиктивных уголовных дел.