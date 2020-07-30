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Задержанные в Беларуси бойцы ЧВК "Вагнер": Украина будет инициировать экстрадицию

Наемники ЧВК "Вагнера" Фото из открытых источников

Этим вопросом будет заниматься Офис генерального прокурора

Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер", которые принимали участие в конфликте на Донбассе на стороне так называемой "ДНР". Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на СБУ.

"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - сказали изданию в пресс-центре СБУ.

В частности, этим вопросом будет заниматься Офис генерального прокурора.

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Напомним, накануне правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании в стране 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Белорусские СМИ назвали имена и фамилии задержанных, а писатель и экс-командир "ДНР" Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона.

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