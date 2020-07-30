Задержанные в Беларуси бойцы ЧВК "Вагнер": Украина будет инициировать экстрадицию
Этим вопросом будет заниматься Офис генерального прокурора
Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер", которые принимали участие в конфликте на Донбассе на стороне так называемой "ДНР". Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на СБУ.
"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - сказали изданию в пресс-центре СБУ.
В частности, этим вопросом будет заниматься Офис генерального прокурора.
Напомним, накануне правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании в стране 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Белорусские СМИ назвали имена и фамилии задержанных, а писатель и экс-командир "ДНР" Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона.