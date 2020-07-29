Задержание боевиков под Минском: Лукашенко требует от России объяснений

Президент Беларуси Александр Лукашенко Фото с открытых источников

Также он назвал задержание боевиков чрезвычайным событием

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться в Москву по поводу задержания боевиков под Минском. Об этом он сообщил во время совещания.

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно.

Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, если это русские, значит, надо немедленно обратиться к соответствующим структурам Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал он.

Он также обратился к российским СМИ, чтобы те "не гнали пургу".

Ранее сообщалось, что ночью 29 июля в Беларуси задержали 32 "боевиков иностранной военной компании". Однако другие детали происшествия не раскрывались.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси ночью под Минском задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Их имена и другие данные установлены.