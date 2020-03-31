За прошедшую неделю хакеры совершили 18 кибератак на Офис президента

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Всего в период с 21 по 27 марта было зарегистрировано 1148 киберинцидентов

С 21 по 27 марта было зафиксировано 18 кибератак на Офис президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госспецзсвязи.

"С 21 по 27 марта было зафиксировано и устранено 30 фактов DDoS-атак, среди них сайты СБУ - 6, Офис президента Украины - 18, Госспецзсвязь - 6", - говорится в сообщении.

В рамках взаимодействия с центрами реагирования на компьютерные инциденты в период с 21 до 27 марта всего зарегистрировано 1148 киберинцидентов с участием государственных органов.

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Напомним, Служба безопасности Украины по информационной безопасности в 2019 году нейтрализовала более 480 кіберінцидентів и кибератак на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры.