За пост мэра Николаева от "ОПЗЖ" будет бороться Владислав Чайка

Юрий Загородний и Владислав Чайка Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Николаевская региональная организация политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" определилась со своими кандидатами на местные выборы, которые пройдут 25 октября 2020 года. Список кандидатов в среду, 23 сентября, в Николаеве презентовал руководитель Николаевской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Загородний.

Выступая перед участниками партконференции, Юрий Загородний обратил внимание на тот факт, что по результатам обсуждений с активом партии в список кандидатов в депутаты Николаевщины были внесены серьезные изменения.

Участники партконференции проголосовали за предложенные списки, а также утвердили кандидатом на пост мэра Николаева Владислава Чайку. "За" его кандидатуру проголосовали 66 партийцев, против – 0, воздержались 2 участника партконференции.