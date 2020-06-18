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За план колонизации Украины сейчас голосуют три фракции, – Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко Скриншот видео

Это "Голос", "Европейская солидарность" и "Слуга народа", говорит политик

За план колонизации Украины и ликвидации суверенитета сегодня голосуют три фракции – "Голос", "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко отметила, что в Меморандуме с МВФ детально прописано, как лишить Украину сельскохозяйственной земли.

"Почему в Меморандуме это прописывают? Это просто план колонизации Украины. Это план ликвидации нашего суверенитета. И за все эти вещи голосуют три фракции – "Голос", "... Солидарность" Петра Порошенко и "Слуга народа", – заявила Тимошенко.

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Она резюмировала, что за такие действия нужно отвечать и отчитаться перед людьми.

"А получается так, что они устраивают различные театральные представления, люди за них голосуют, а потом они за спиной у людей сдают страну", – сказала Юлия Тимошенко.

Напомним, 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу Stand-by для Украины размером 5 млрд долларов.

Впоследствии Международный валютный фонд обнародовал Меморандум о сотрудничестве с Украиной.

Как сообщалось ранее, 31 марта поздно ночью народные депутаты приняли закон о продаже земли. Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

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