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"ЗА Майбутнє" и Аграрная партия объединили избирательные штабы перед местными выборами

Заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря и координатор избирательного штаба партии "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко Фото из открытых источников

Политические силы "ЗА Майбутнє" и Аграрная партия объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба партии "ЗА Майбутнє".

Как отмечается, партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов.

Также, согласно Меморандуму, в структуре общего избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря.

Цель крыла – наладить эффективную координацию между структурами партий.

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