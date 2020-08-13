"ЗА Майбутнє" и Аграрная партия объединили избирательные штабы перед местными выборами
Политические силы "ЗА Майбутнє" и Аграрная партия объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба партии "ЗА Майбутнє".
Как отмечается, партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов.
Также, согласно Меморандуму, в структуре общего избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря.
Цель крыла – наладить эффективную координацию между структурами партий.