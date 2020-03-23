За экспорт масок Гончаруку грозит от двух до пяти лет тюрьмы, - СМИ

Алексей Гончарук Фото из открытых источников

Гончарук знал, что экспорт нужно останавливать - его об этом еще в январе предупредил Совбез

Против Кабмина и лично бывшего премьера Гончарука открыли уголовное дело.

Антикоррупционная спецпрокуратура вменяет Алексею служебную халатность - за то, что не сдержал экспорт медицинских масок и другой медпродукции накануне эпидемии коронавируса.

Гончарук точно знал, что экспорт нужно останавливать - его об этом еще в январе предупредил Совбез. Но за месяц, что остался ему до конца премьерства - ничего не сделал. Хотя маски в аптеках с февраля уже исчезли и купить из можно только за большие деньги.

"Страна" разбиралась, что теперь ждет бывшего главу правительства.

Письма Данилова

Сегодня с утра СМИ опубликовали два письма секретаря СНБО Алексея Данилова на имя премьера Алексея Гончарука. В обоих говорится, что ввиду надвигающейся эпидемии коронавируса нужно срочно прекратить экспорт медицинских масок, защитных костюмов и перчаток.

Первое письмо датировано 31-м января, а второе - 8-м февраля 2020 года. В них говорится об одном и том же. Оба письма - с пометкой "срочно". В последнем обращении Данилов просит уведомить о результатах рассмотрения письма до 10 февраля.

Как известно, запрет на экспорт масок и других средств эпидзащиты Кабмин ввел только 11 марта. То есть уже при новом премьере Денисе Шмыгале. Это значит, что Гончарук требования СНБО проигнорировал. И товар, уже тогда ставший стратегическим, спокойно вывозился из страны.

Как маски уплывали из Украины

В последние недели руководства Гончарука медицинские маски и средства защиты стали главным товаром в Украине. Задолго до объявления карантина маски уже начали пропадать из аптек, а цены на них выросли в несколько раз. Что было понятно: Европа уже начала закрываться на карантин, и спрос на этот товар пошел вверх. Да и Китай закупал маски в ажиотажном режиме и бесплатно раздавал своим гражданам.

По словам экс-генпрокурора Юрия Луценко, из Украины за зиму вывезли 983,5 тонн медицинских масок, больше половины этого объема - в феврале, когда вспышка коронавируса распространилась по миру. И было понятно, что еще немного - и эпидемия докатится до Украины.

Причем понятно это было и властям - судя по тревожным письмам Данилова Гончаруку.

Другой вопрос - сам ли Гончарук принимал решение не запрещать вывоз дефицитного товара. Или его об этом кто-то настоятельно попросил.

"Страна" уже публиковала основные версии того, почему "экспорт во время чумы" не прекращался. Их было три. По первой, распродажу устроили люди из "Слуги народа" - в частности, нардеп Михаил Радуцкий, который помогал бизнесменам из Израиля скупать маски в Украине и перепродавать их в Китай.

Радуцкий опровергал свое участие в подобных схемах.

По второй версии - никто особо этот бизнес не курировал, а просто многие, пользуясь ажиотажным спросом, решили на нем подзаработать. И действительно, в списке поставщиков - десятки фирм-посредников, увозивших медтовары за рубеж.

И по третьей гипотезе - вывоз масок из страны организовал Китай через аффилированные с правительством коммерческие структуры (в частности - основателя "Али" Джека Ма).

Последний скандал с масками прогремел совсем недавно. Одной из самых нашумевших стала история с вывозом крупной партии украинских медицинских масок и фильтров к ним в Испанию.

Местный телеканал снял сюжет о поставке в Мадрид индивидуальных средств защиты харьковской фирмы "BUK" со слоганом "Чистый воздух в любых условиях".

После этого глава таможенной службы Максим Нефедов оправдал продажу за границу тем, что она осуществлялась до запрета - мол, маски вывезли из страны 2 и 6 марта, а респираторы - 3 и 7 марта, то есть абсолютно законно.

А вот, что может быть незаконным - это поведение экс-премьера, который игнорировал предупреждения СНБО. По какой причине игнорировал - коррупционного ли интереса либо в силу собственной некомпетентности или отсуствия должного внимания к этой проблеме - другой вопрос.

Но в любом случае, ответственность за отсутствие реакции несет экс-премьер и члены его правительства.

Дело против Гончарука

После публикации писем Данилова, САП возбудила дело по статье 367 УК - "Служебная халатность". Причем по ее второй части - где говорится о тяжелых последствиях.

Какие именно последствия наступили - прокуратура не уточняет. Но санкция по статье серьезная - лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Пока дело открыто по факту халатности членов Кабинета министров. При этом в заявлении САП упомянут Гончарук. Расследовать дело будет ГБР.

Очевидно, что вброс писем Данилова через СМИ и ряд блогеров, а затем молниеносная реакция Назара Холодницкого - звенья одной цепи. Судя по всему, решение о возбуждение дела было принято заранее, а публикации на сайтах лишь создали для этого формальный повод.

Впрочем, это никак не умаляет "заслуг" самого Гончарука, который действительно более месяца игнорировал требования СНБО и позволял вывозить медтовары из страны.

Экспорт продолжался даже после того, как 3 марта в Черновцах обнаружили первого заболевшего коронавирусом. К слову, на следующий день, 4 марта Гончарук был низложен Радой и ушел в отставку.

Защита Милованова

Сам экс-премьер пока на претензии не ответил. Но за него вступился экс-министр экономики Тимофей Миловавнов.

Он заявил, что Гончарук реагировал на письма Данилова. И даже поручил подчиненным разработать меры в связи в этими письмами.

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Правда, в поручении от 1 февраля о запрете на экспорт масок ни слова не сказано.

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Да и непонятно, почему за месяц, который прошел после этого поручения, экспорт так и не запретили.

Милованов объяснил ситуацию так: "Эксперты предлагали запретить экспорт при условии диагноза первого случая коронавируса в Украини. Это произошло 3го марта. А 4го сменили правительство. И уже новое правительство должно было вводить запрет экспорта и реэкспорта масок. Они это и сделали 11го марта, через неделю".

При этом экс-министр считает, что правильно было не запрещать экспорт. По его мнению, нужно было вместо этого "закупать по рыночным ценам у бизнеса необходимые товары. Потому что запрет экспорта не решает проблему на практике ... Те кто этого не понимают, некомпетентные люди", - объяснил Милованов.

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Видимо, некомпетентной он считает, к примеру, Германию, которая запретила вывоз медтоваров, нужных для борьбы с коронавирусом. Да и десятки других стран.

Впрочем, объяснения Милованова не убеждают. Нехватка масок в стране началась задолго до того, как появился первый пациент в Украине. Допускать их экспорт в таких условиях можно было лишь в силу непрофессионализма - или коррупции.