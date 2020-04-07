За две недели Украина потратила почти миллиард на товары для борьбы с COVID-19

Денис Шмигаль kmu.gov.ua

По словам Шмыгаля, 954 миллиона гривен недостаточно для борьбы с коронавирусной угрозой

За две недели Украина потратила 954 миллиона гривен на закупку товаров, которые необходимы для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Telegram-канале.

Как отмечается, органы государственной власти на всех уровнях осуществляли закупки через Prozorro (системная реформа тендерного процесса в электронных публичных закупках в Украине). В частности, больше всего закупались следующие товары:

медицинское оборудование (в том числе аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и тому подобное) — 190,15 млн грн;

медицинские материалы (в том числе перчатки, защитные маски, респираторы, изолирующие костюмы и т. п) — 147,12 млн грн;

оборудование для анестезии и реанимации (в том числе кислородные концентраторы) — 116,04 млн грн.

Однако, Шмигаль отметил, что суммы в размере 954 миллиона гривен недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента относительно борьбы с коронавирусной угрозой.

"Верховная Рада должна поддержать #БюджетЧрезвычайнойСитуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн", - добавил Денис Шмыгаль.

Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что до конца 2020 года Организация Объединенных Наций планирует мобилизовать 165 млн долларов для борьбы с коронавирусом в Украине.