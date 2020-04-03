За делом о нападении на съемочную группу ZIK нужно пристально следить, – Анатолий Шарий

Анатолий Шарий Фото - скриншот

"Иначе оно может закончиться ничем"

За делом по нападения на съемочную группу телеканала ZIK нужно пристально следить, поскольку, если этого не делать, дело может закончиться ничем.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил блогер Анатолий Шарий.

Блогер прокомментировал ситуацию с нападением на съемочную группу телеканала ZIK, который произошел накануне в Киеве. Он отметил, что, по информации некоторых журналистов, нападающий был бойцом АТО. Анатолий Шарий предположил, что, вероятно, на этом базируется уверенность мужчины в безнаказанности и его заявлений о том, что ему "наплевать на закон". Блогер не исключает, что нападающего может взять на поруки кто-то из нардепов, а впоследствии могут произойти попытки давления на суд с помощью активистов. Или же, говорит Анатолий Шарий, вероятно, будет объявлено, что у этого мужчины после участия в боевых действиях есть определенные проблемы со здоровьем, поэтому "его нужно понять и простить".

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"За этим делом надо следить. Любое дело, за которым ты не следишь, которого ты не добиваешься, и каждый день ты не ходишь к следователям и не требуешь, чтобы они работали, любое дело заканчивается ничем. Они хотят переквалифицировать на 125-ю? Это не 125 статья, предусматривающая административное наказание. Это именно - "перешкоджання", нападение на журналистов", – подчеркнул Анатолий Шарий.

Ведущие поинтересовались у блогера, справится ли полиция с ситуацией в дальнейшем, учитывая усиление карантинных мероприятий. Анатолий Шарий отметил, что заметил у правоохранителей желание спрятаться, когда они видят какие-то противоправные действия, или же кому-то позвонить, так, как будто они не знают, что нужно делать. Блогер привел пример, что в Европе действия правоохранителей в подобных ситуациях являются четкими.

Как сообщалось, в Киеве неизвестные мужчины совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Неизвестные молодые люди напали на съемочную группу телеканала ZIK в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывание на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.

После инцидента журналистка Алла Жизневская написала заявление в полицию за нападение на съемочную группу.

В МВД отреагировали на нападение и заверили, что все нападающие будут установлены и наказаны.

Как известно, из-за увеличения количества заболеваний на коронавирус в Киеве столичная власть решила установить режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение значится в распоряжении КГГА №488 от 20.03.2020.

Власть прописала новые ограничения для горожан, тем самым пытаясь свести к минимуму пребывание киевлян на улице и в людных местах и противодействовать распространению коронавируса.

Запреты касаются и общественного транспорта, и пребывания в торговых помещениях и на площадках отдыха.