"За майбутнє" предлагает поднимать производство и снижать налоги, несмотря на позицию МВФ

Игорь Палица Фото из открытых источников

Лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица считает первоочередной задачей политсилы запустить экономику Украины, чтобы заработали предприятия и чтобы в стране появился платежеспособный спрос на украинские товары. Об этом, как сообщила пресс-служба партии, он заявил во время открытого форума сторонников партии "За майбутнє" на Киевщине, который состоялся сегодня 7 августа в Добропарку (с. Мотыжин).

"Наша основная задача - запустить экономику Украины, чтобы заработали наши предприятия, чтобы в стране появился платежеспособный спрос на украинские товары. Мы будем делать все, что для этого нужно, несмотря на позицию МВФ или других иностранных структур. Мы будем добиваться снижения налогов, введения налога на выведенный капитал, уменьшения НДС, налогов на зарплату, чтобы предприниматели имели возможность платы людям официальные заработные платы", - так обозначил он экономическую программу партии.

Вторым важным заданием лидер "За майбутнє" считает сохранение образовательной и медицинской отраслей.

"Сейчас власть говорит, что 30 тысяч учителей надо выгнать, потому что они лишние. Власть не обращает внимание на то, что за 5 лет рождаемость уменьшилась вдвое, а количество медиков уменьшилась на 30%. Но для людей это важно и поэтому для нас это важно", - подчеркнул он во время выступления.

Игорь Палица считает, что партия "За майбутнє" - это именно та политическая сила, которую ждали украинцы, и которая сделает то, что стране не удавалось сделать до сих пор.

"С 1991 года мы ждали эффективных действий – крепкой валюты вместо тысяч и миллионов, своего президента... Но, в конце концов, устали ждать. Людям уже все равно, кто что обещает. Но сейчас в этом зале собрались те, кто знает, что делать. Кто знает все отрасли экономики и проблемы, с которыми сталкивается Украина, знает ситуацию в медицине, в образовании. Не потому, что они что-то услышали, а потому, что решают эти проблемы каждый день. Это люди, которым доверяют, ведь они всегда делают то, что обещают. И первый шаг – объединить таких людей. Второй – победить на местных выборах, а затем победить на парламентских и изменить страну, - подчеркнул Палица.

Глава киевского областного отделения Ярослав Москаленко также убежден, что именно партия "За майбутнє" является той силой, которая выведет регион и страну из кризиса.

"Я знаю, что нам удастся изменить ситуацию в стране. Ведь здесь собрались профессиональные и опытные люди. Люди, которых уважают. Которые не на словах, а действиями завоевали уважение к себе. Наступило время идти и делать", – подчеркнул Москаленко.

В мероприятии также приняли участие председатель депутатской группы "За майбутнє" в Киевском облсовете Ярослав Добрянский, руководитель женского крыла партии Ирина Суслова, городские головы и депутаты Киевщины, аграрии, предприниматели и общественные деятели.

Во время выступлений участники мероприятия подчеркивали важность объединения людей дела ради достижения общей цели – построения эффективного государства с сильными регионами и богатыми гражданами.