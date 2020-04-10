За 7 месяцев никто не сел в тюрьму за воровство из бюджета и на допросы не ходит, – Бужанский

Максим Бужанский Facebook

"За 7 месяцев нет никакого результата"

За семь месяцев никто не сел в тюрьму за воровство из бюджета, кроме того, за этот период нет результата аудита ни одного из министерств. То какой сумасшедший принесет инвестиции в страну при таких условиях?

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил резонер Максим Бужанский.

"За 7 месяцев никто не сел в тюрьму за воровство из бюджета. За 7 месяцев никто не ходит на допросы. За 7 месяцев нет ни одного результата, даже аудита ни одного нет - результата аудита ни одного министерства, ни одной монополии. Скажите, так если фокус в деньгах МВФ, каких инвестиций нам не хватает? Какой сумасшедший принесет инвестиции в страну, где Лещенко член наблюдательного совета железной дороги? Какой сумасшедший принесет инвестиции в страну, в которой оказывается вдруг, что менеджеры "Нефтегаза" ворочают миллионами, а любые потери "Нефтегаза" выливаются в какие-то дополнительные платежки для пользователей? Какой сумасшедший приведет инвестиции в страну, где существует уже 250 версий мотивации принятия закона о рынке земли? Он уже не для людей, он уже не для экономики, он уже и не для МВФ, оказывается... Вопрос же не в том, даст ли деньги МВФ или не даст, сколько даст или нисколько. Вопрос в том, что у МВФ нет столько денег, сколько можно потратить при таком подходе", – заявил Максим Бужанский.

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