За 5 лет правления Порошенко через финансовые "пирамиды" из бюджета выкачали почти $15 млрд, – Тимошенко

Юлия Тимошенко Скриншот видео

Нас раздели, разули и пустили по миру, говорит политик

За 5 лет президентства Петра Порошенко через НБУ и депозитные сертификаты из золотовалютного резерва и государственного бюджета "выкачали" почти 15 миллиардов долларов.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Вы знаете, сколько за 5 лет правления Порошенко через Национальный банк, через депозитные сертификаты "выкачали" денег из золотовалютного резерва и из бюджета Украины? Вы знаете цифру? Мы ее посчитали конкретно по процентам, которые уплачены, по заимствованиям, которые сделаны, – почти 15 миллиардов долларов. Вы представляете, что это такое? Сейчас Международный валютный фонд дал нам 2,1 миллиарда, а за 5 лет президентства Порошенко через эту "финансовую пирамиду", это как раковая опухоль, по сути, "выкачали" почти 15 миллиардов долларов. Нас раздели, разули и пустили по миру", – сказала Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, во Всемирном банке заявили, что экономика Украины упадет в 2020 году на 3,5%, тогда как в целом мировая экономика потеряет 5,2% из-за пандемии COVID-19.

Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал падение мировой экономики на 3% в 2020 году.