За $50 млн НАБУ должно было закрыть тему "под ключ", – Деркач о деле против "Burisma" и семьи Байденов

Андрей Деркач Интерфакс-Украина

Нардеп поделился инсайдерской информацией

За 50 миллионов долларов НАБУ должно было закрыть дело против "Burisma" и семьи Байденов "под ключ".

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

Во время включения в эфире бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук, ссылаясь на информацию от международных расследователей, сообщил: "Накануне буквально перед задержанием этих лиц с 6 миллионами, представители компании "Burisma" и Николая Злочевского пытались провести сделку – купить один из крупнейших объектов в центре Вены, Австрийская Республика, это отель "Ring", и цена этой сделки – не удивляйтесь – 50 миллионов евро. В трех банках пытались открыть счет. Последний банк, который давал надежду на открытие счета на приобретение этой недвижимости, это "Raiffeisen". Занимались этим швейцарские юристы. Оплата должна была происходить из оффшора в Люксембурге, но после того, как произошло задержание в Киеве, сама сделка была отменена".

Игорь Мосийчук отметил, что отель "Ring" принадлежит австрийской компании, которая через другие связана с компанией Ротшильдов.

"Как известно, с компанией Ротшильдов сотрудничает Петр Алексеевич Порошенко. И кроме этого, вчера буквально, это точная уже информация из Вашингтона, что вчера после пресс-конференции, на которой присутствовавшие Андрей Леонидович и прокурор Кулик рассказали о своем видении на эту взятку, руководство украинских антикоррупционных органов звонило, связувалось с Вашингтоном и убеждало, что ничего не было, никаких 50 миллионов не было, все правда, никто ничего не разыгрывал и тому подобное. Я думаю, что это дело будет иметь далеко идущие последствия, и мы увидим еще много интересных фигурантов", – сказал бывший нардеп.

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач отметил, что ориентировочная цифра в 50 миллионов фигурирует всюду, и он убежден, что речь не шла только о 6 млн долларов взятки.

"То, что говорил Константин Кулик, о том, что, действительно, 50 миллионов было предложение по взятке, в этом практически не сомневаюсь. Эта инсайдерская информация ходила практически по Киеву с пониманием того, что за 50 НАБУ должно было закрыть тему "под ключ", – заявил Андрей Деркач.

Напомним, в мае внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров якобы пятого президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепартамента Джоном Керри.

А 22 июня Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров людей, голоса которых похожи на голоса предыдущего президента Петра Порошенко и бывшего вицепрезидента США Джо Байдена. В одном из них якобы Порошенко обещает не трогать главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого якобы хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, в апреле 2016 года якобы Джо Байден в разговоре с Петром Порошенко требовал посодействовать принятию реформ, включая повышение тарифов на энергоносители, в обмен на предоставление Украине 1 млрд долларов от МВФ.

Как говорится в разговорах, зафиксированных на "пленках", якобы пятый президент Украины Петр Порошенко в декабре 2016 года поблагодарил вице-президенту США Джо Байдена за помощь со стороны ЦРУ в борьбе с Александром Онищенко.

Подробно на эту тему читайте здесь: "Те же голоса: Новая серия пленок Порошенко" – давление на Яценюка и влияние на Гройсмана".