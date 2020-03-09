За 3,5 месяца после "нормандской" встречи выполнен лишь один пункт, и то не до конца, – Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

А 3,5 месяца – это достаточно большой срок, говорит эксперт

За 3,5 месяца после встречи в "нормандском" формате в Париже выполнен лишь один пункт, однако и тот не до конца.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Я хочу поговорить вокруг того, возможны ли перемены в Минских соглашениях и насколько реальна, все-таки, встреча в "нормандском" формате. У нас истекает 3,5 месяца после декабрьской встречи в Париже. За это время выполнен только один пункт, по сути, и то не до конца... Я слышал от нашего президента, что предстоит еще один обмен, какие-то люди, которые не попали под первый обмен и так далее. Это хороший пункт, нужный..., но есть же остальные пункты комюнике. И 3,5 месяца - достаточно большой срок для того, чтобы определиться, например, с разведением войск, для того, чтобы определиться, например, с адаптацией формулы Шмайнмайера в наше законодательство и так далее. У нас непростая внутренняя ситуация, и эта ситуация диктует внутренние корективы и во внешнем нашем курсе", – заявил Владимир Кацман.

Эксперт также отметил, что от президента Владимира Зеленского ожидали более четкого движения к миру, чтобы прекратить гибель людей.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным "было очень сложно" во время встречи в "нормандском формате" в Париже.

Также отмечалось, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Минске встретился с представителем Путина Казаком для обсуждения освобождения удерживаемых лиц.