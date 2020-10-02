Юрий Загородний, защищая право избирателей Николаевщины на выбор, подал в суд

Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат, руководитель Николаевской областной партийной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний, защищая право избирателей Николаевщины на выбор, подал в суд два исковых заявления ‒ к Николаевской областной территориальной избирательной комиссии и к Николаевской городской территориальной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба партии.

"Николаевцы требуют принять решение и зарегистрировать кандидатов от Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", дать людям право избрать законную власть", ‒ сказал Юрий Загородний, руководитель Николаевской областной партийной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь", после подачи исков в Николаевский окружной административный суд.

Юрий Загородний напомнил, что 29 сентября, в последний день рассмотрения вопроса регистрации, ни областная избирательная комиссия, ни городская не приняли решение по поводу регистрации Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" для участия в местных выборах 25 октября 2020 года.

"Мы надеемся, когда суд будет принимать решение, то будет исходить именно из закона и верховенства права. Есть Конституция Украины, и Конституцию Украины нельзя никому нарушать. Украина ‒ независимое, суверенное, правовое, демократическое государство. Мы защитим николаевских избирателей. Никто никакими своими подковерными играми не сможет лишить украинцев их законного права избирать и быть избранными!" ‒ заверил Юрий Загородний.