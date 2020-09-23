Юрий Загородний: Власть поменялась ‒ унижение Украины продолжается

Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власть поменялась ‒ унижение Украины продолжается. Такое мнение высказал народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", передает пресс-служба политсилы.

Об унижении нашей страны, которое, к сожалению, продолжается, заявил народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний, комментируя слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о том, что ЕС готов предоставить Украине обещанные 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого… "необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ, а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права".

"Украинская власть, которая недавно взяла на себя обязательства отдать под контроль Запада последние структуры, включая Нацбанк, судебную систему, антикоррупционные органы… взяла на себя обязательства и дальше душить народ заоблачными тарифами, крушить остатки нашей многострадальной медицины за какие-то 1,2 млрд евро, получила очередную оплеуху от еврочиновника, который явно приехал с инспекторским визитом", ‒ сказал Юрий Загородний.

Парламентарий отметил, что еврочиновник денег не привез, зато опять выдвинул условия.

"Как известно, деньги ждали еще в мае, потом нам говорили, что сразу после одобрения Радой известного меморандума ЕС даст 600 млн, а еще 600 ‒ потом. Господин Боррель сегодня, ничуть не смущаясь, сказал: дать-то готовы, но вы сначала договоритесь с… МВФ! И речь идет не о десятках миллиардов, а всего об одном с небольшим миллиарде", ‒ подчеркнул народный депутат.

Он напомнил эпопею с условиями, когда вступали в ассоциацию, потом многолетние нескончаемые условия МВФ.

"Уже даже землю продали, отдали на откуп целые отрасли, включая оборонпром, торгуем суверинитетом... Вдумайтесь, в Украине треть годового бюджета направлено на погашение долгов! Экономика ушла в пике, а никто даже не заикается о реструктуризации или отсрочке выплат! Все слышали, как Порошенко унижался и рапортовал хозяевам, разворовывая и уничтожая страну", ‒ заявил парламентарий.

"Власть поменялась – унижение Украины продолжается", ‒ подытожил Юрий Загородний.