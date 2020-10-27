Юрий Загородний: Сенкевич и Дятлов вступают в сговор?

Юрий Загородний "Оппозиционная платформа - За жизнь"

По имеющейся в распоряжении "Оппозиционной платформы - За жизнь" информации, которая поступает из разных источников, в настоящее время Игорь Дятлов и пока еще действующий мэр Николаева Александр Сенкевич договариваются, на каких условиях партия "Николаевцы" может попасть в горсовет. Об этом заявил руководитель Николаевской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Юрий Загородний, передает пресс-служба ОПЗЖ.

По словам Загороднего, эта партия недотягивает до проходного барьера, поэтому вышеуказанные господа рассматривают возможность фальсификации голосования, когда недостающее число голосов будет "заимствовано" у других партий.

"Хочу официально заявить: в случае даже попытки подобных незаконных действий партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" сделает все, чтобы виновные и инициаторы фальсификаций итогов волеизъявления граждан понесли соответствующее уголовное наказание. Так что хорошо подумайте, господа, стоит ли игра свеч", - отметил он.