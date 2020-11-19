Юрий Загородний: Сегодня Украина – это мировая соросиная ферма

Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Приход к власти в Украине Зеленского говорит о том, что технологи от Сороса умеют просчитывать варианты приведения своих к власти за много лет до выборов. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний, передает пресс-служба партии.

"Сегодня уже очевидно, что подкинутый нам вариант Вакарчук –Зеленский был изначально задуман как беспроигрышный. На фоне появившегося потока обвинений в отношении погрязшего в преступлениях и коррупции Порошенко, инициаторами которых и были многочисленные агенты Сороса, начиная с Саакашвили и Лещенко, украинцам оставалось только поверить в очередного якобы далекого от политики "спасителя", – констатировал парламентарий.

И добавил, что Вакарчук при этом позиционировался как проамериканский "патриот" (забирая голоса правых), а Зеленский – как объединитель нации, борец за мир и права русскоязычных…

Как отметил Юрий Загородний, это уже потом все стало очевидным – когда все эти соросовские агенты тут же заняли ключевые посты, начиная с поста премьера. Все ключевые отрасли и госпредприятия получили состоящие сплошь из соросят набсоветы, всплыли опять все эти саакашвили-шабунины-залещуки-найемы… Сумасшедшие тарифы начали бить новые рекорды. Страна неимоверными темпами стала залезать в долги перед Западом.

"Вспомнился недавний истеричный телебрифинг Зеленского в окружении самых одиозных соросят по поводу решений КСУ. И как он без всякого стеснения сказал, что "рассмотрит кандидатуры" будущих судей, которые представят ему… "зарубежные партнеры". Из небытия вдруг снова возник соросовский автомайдан как "карающий меч революции"…" – заявил народный депутат.

Увы, не для того Сорос и США потратили "на демократию" в Украине многие миллиарды долларов, чтобы так просто предоставить украинцам право самим решать судьбу, отметил Юрий Загородний.

"Поэтому наши враги – это даже не Зеленский и не эта группа хорошо оплачиваемых за счет украинского народа агентов Сороса, которых он может менять хоть каждый день, наш враг – это наши доброхоты, "зарубежные партнеры"!" – подчеркнул парламентарий.

Юрий Загородний напомнил, что за много лет мы так и не увидели работы "главного по реформам" Саакашвили, который, являясь сегодня гражданином Украины, активно вмешивается в политические события в Грузии. Характерна судьба того же Абромавичуса, который, будучи литовцем, учился на деньги Сороса в Эстонии, с 2008 года скупал украинские банки от имени East Capital, а с 2014-го начал ошиваться уже в структурах власти. Это он опекал кандидата в президенты Зеленского и обеспечивал "связи с бизнесом". Уволенный из "Укроборонпрома", Абромавичус тут же осел в набсовете "Ощадбанка" по квоте… Президента Украины. Оказывается, и там Президент имеет свои официальные квоты!

Говоря о соросятах, парламентарий отметил, что не только в Турции после известных событий были ликвидированы организации Сороса. Сегодня ставленник одиозного олигарха в Армении Пашинян, который привел страну к катастрофе в Карабахе, пожинает плоды. В Ереване неделю назад центр Сороса был разгромлен протестующими…

"Я думаю, что очень скоро соросята начнут сливать и Зеленского. В этот момент надо внимательно посмотреть на "новые лица", и станет ясно, кого нам Сорос приготовил в качестве следующего "спасителя", или "мессии". Соросиная ферма в Украине работает без перебоев", – подытожил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний.