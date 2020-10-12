Юрий Загородний: Попытки не допустить участия нашей партии в выборах в Николаевский горсовет успешно провалились

Юрий Загородний Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Попытки не допустить участия "Оппозиционной платформы - За жизнь" в выборах в Николаевский горсовет успешно провалились. Об этом заявил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний, передаёт пресс-служба политсилы.

Приводим текст его заявления дословно:

Ставлю всех в известность, что Пятый апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о законности регистрации списков "Оппозиционной платформы – За жизнь" на выборах в Николаевский городской совет. На этом этапе все попытки антинародного альянса "Слуга Солидарности" не допустить участия нашей партии в выборах успешно провалились.

Никто и не сомневался, что наши политические оппоненты пойдут до конца и подадут апелляцию на законное решение суда. Честно говоря, я их даже понимаю: им придется отвечать перед своими хозяевами за провал избирательной кампании, ведь уже очевидно, что результат "Оппозиционной платформы – За жизнь" будет большим, чем у партий альянса "Слуга Солидарности", вместе взятых.

Могу успокоить: главная вина за этот провал лежит на верхушке власти, которая продолжила антинародную политику своих "папередников". Ну, а хаос и саботаж в горизбиркоме, инспирированный этой шайкой во главе с представителем партии власти (именно с их помощью пытались сорвать регистрацию наших списков), я даже комментировать не хочу. Как говорить о морали людям, которые напрочь ее лишены?

Хочу только предупредить, так как не исключаю, что воля избирателей может быть вами искажена уже после выборов: закон весьма суров к подобного рода преступлениям. Поэтому просто прошу: не подставляйте ни в чем не повинных людей.