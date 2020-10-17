Юрий Загородний о нападении на избирателей в Николаеве: Нападениями нас не запугать – мы командой идем к победе. Наша команда – наш избиратель!

Юрий Загородний "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В субботу, 17 октября, Николаеве радикально настроенные молодчики совершили нападения на избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь". Об этом сообщил руководитель Николаевской областной организации партии ОПЗЖ Юрий Загородний.

"Напали на наших избирателей, угрожая ножом, изрезали агитационные палатки с символикой "Оппозиционной платформы – За жизнь". Нападения были совершены в районе остановок общественного транспорта "Магеллан" и "Школьная", - отметил Загородний.

По его словам, агитационные палатки ОПЗЖ стали местом открытого диалога не только избирателей политсилы и политических оппонентов, но и всех жителей Николаева.

Нападение на избирателей ОПЗЖ в Николаеве "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Наша политическая сила выступает за установление мира, защиту прав и объединение всех граждан Украины. И социологические службы заявляют о стремительном росте рейтинга ОПЗЖ, поддержки нашей партии жителями Николаева и области. Поэтому, увидев масштабность нашего политического движения, радикалы решили запугать наших сторонников", - добавил политик.

Нападение на избирателей ОПЗЖ в Николаеве "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В связи с этим "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к правоохранителям с требованием защитить жителей города и обеспечить общественный порядок.

"Мы официально обращаемся к органам правопорядка: они должны защитить мирных николаевцев от произвола и бандитизма, обеспечить общественный порядок и гарантировать равные права для всех участников политического процесса. Нападениями нас не запугать – мы командой идем к победе. Наша команда – наш избиратель", - заявил Юрий Загородний.

Напомним, недавно "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить политическое рейдерство в Николаеве.