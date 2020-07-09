Юрий Бойко: Задача власти – защищать своего производителя, а не бездумно открывать рынок для других

Юрий Бойко во время поездки в Северодонецк Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Задача власти – защищать своего производителя, а не бездумно открывать рынок для других. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Юрий Бойко во время рабочей поездки в г. Северодонецк Луганской области в среду, 8 июля, сообщает пресс-служба политсилы.

"Когда Госстат фиксирует уменьшение объемов производства промышленной продукции в 22 из 25 областей, или почти в 90% регионов страны – это очень тревожно. При этом каждая вторая область в этом списке – ранее индустриально-ориентированные регионы. Можно сделать любое количество ярких презентаций и выдать их за программу очередного правительства – но всё это бездарные попытки скрыть собственный непрофессионализм и непонимание проблем", – заявил политик.

Народный депутат подчеркнул, что необходимо обеспечивать поддержку отечественного производителя, который создает рабочие места и платит налоги в Украине.

"Задача власти – защищать своего производителя, свои рабочие места, а не открывать рынок тем, кто может поставить более дешевую продукцию извне. Если не устраивают цены на товары – нужно собирать собственников, договариваться о снижении цен, подписывать меморандум о взаимных обязательствах. Но не бездумно и безответственно открывать рынок и при этом – увеличивать безработицу в стране", – подчеркнул Юрий Бойко.

По словам Сопредседателя "Оппозиционной платформы – За Жизнь", локомотивом экономики могла бы стать машиностроительная отрасль, однако правительство не готово предложить конкретные шаги для ее развития.

"Для реального сектора украинской экономики первое полугодие 2020 года стало самым неудачным за последние годы, а темпы падения в некоторых случаях бьют исторические рекорды за все годы независимости. Почти на 20,2 % сократились объемы производства в машиностроении, сворачивается авиастроение и судостроительная отрасль, которые могли бы стать реальным двигателем экономики и создавать дополнительные рабочие места в смежных отраслях. Это пора прекратить и предпринимать реальные шаги для спасения экономики", – заявил оппозиционер.

Он отметил, что "Оппозиционная платформа – За Жизнь" разработала ряд антикризисных мер по спасению экономики Украины и будет добиваться их реализации.

"Власть, которая неспособна заниматься экономическими вопросами – ведет страну в пропасть. Наша политическая сила разработала конкретные шаги по спасению отечественной экономики, снижению уровня безработицы и повышению социальной защиты. Сегодня только "Оппозиционная платформа – За Жизнь" борется за реализацию реальных антикризисных мер и возрождение Украины", – резюмировал Юрий Бойко.