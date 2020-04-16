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Юрий Бойко: В период карантина парламент должен формировать повестку мира и улучшения жизни людей, а не под бизнес-проекты

Народный депутат Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В период карантина парламент должен формировать повестку мира и улучшения жизни людей, а не под бизнес-проекты. Об этом говорится в заявлении сопредседателя фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и народного депутата Юрия Бойко, которое размещено на сайте политсилы.

"Позиция нашей фракции абсолютно четкая: мы должны принимать решения, понимая, что страна находится в чрезвычайной ситуации, а не придумывать, как включить в повестку дня какой-то очередной закон, которому там не место. Когда, в период карантина собирают 400 человек в одном зале и принимают решения, которые не улучшают жизнь людей, не улучшают состояние медицины, то эти решения - непонятны людям. Мы категорически против такого подхода. Мы настаиваем на том, чтобы повестка дня работы парламента формировалась только с участием оппозиции", - заявил Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что на ближайшем внеочередном заседании ВР необходимо рассматривать законопроекты, направленные на помощь населению и экономике, на выполнение Минских соглашений. Принятые изменения в Регламент не позволят заблокировать принятие пакета антикризисных решений и "мирных законопроектов" тысячами поправок к нему.

"Парламент должен работать и двигаться вперед. В ближайшем будущем необходимо вновь пересматривать бюджет, усиливать помощь людям и экономике. Для прекращения конфликта на Донбассе надо принимать целый пакет законов. И если к таким законам, как, к примеру, о внесении изменений в бюджет или об особом статусе Донбасса, будут внесены тысячи правок с единственной целью - затянуть кризис и отложить установление мира в Украине, то мы решительно против этого", - резюмировал Юрий Бойко.

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