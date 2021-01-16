Юрий Бойко: ОПЗЖ восстановит языковые права русскоязычных украинцев

Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В Украине продолжается политика дискриминации языковых и культурных прав граждан, начатая еще во времена Порошенко. Зеленский не нашел в себе сил выполнить обещанное на выборах и стал на сторону радикалов-ксенофобов. Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам положения языкового закона, вступившие в силу с 16 января.

"Власть мало заботит недовольство людей и критика со стороны международных правозащитных организаций, Венецианской комиссии. Ей все равно, что такие ограничения нарушают конституционные права граждан и увеличивают напряжение и конфликтность в обществе. В то время, как чиновники получают еще один повод унижать людей. Еще один источник коррупционных доходов. А власть заслужит одобрение националистов и радикалов-ксенофобов из партии войны, к которым она больше всего прислушивается", – сказал Юрий Бойко.

Он также отметил, что власть, в духе Порошенко, блокирует работу Конституционного суда, чтобы тот не отменил языковой произвол.

"Наша политическая сила ставит перед собой задачу отменить языковую дискриминацию. Мы внесли в парламент ряд законопроектов, направленных на восстановление конституционных прав миллионов русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Мы добьемся их принятия", – подчеркнул сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко уверен, что нельзя наказывать людей за их родной язык, за тот язык, на котором говорят в семьях.

"Русский язык, языки национальных общин – это важная часть современной украинской культуры и современного украинского общества. Единство многообразного и многонационального украинского народа надо сохранять и укреплять. Если Зе-команда не может этого сделать, не в состоянии из-за диктата радикалов-ксенофобов, это сделает "Оппозиционная платформа - За жизнь" после победы на выборах", – резюмировал Сопредседатель партии.

Напомним, с 16 января 2021 г. начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за неиспользование украинского языка в сфере услуг.