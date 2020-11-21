Юрий Бойко: ОПЗЖ требует снизить тарифы, а не слепо выполнять указания МВФ

Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Мировой опыт показывает, что если человек больше 10% дохода должен платить за коммунальные услуги, то он просто прекращает их оплачивать. На сегодня задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги превысила 54 млрд гривен. Об этом сообщил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко в эфире программы "Глас народа" на канале "112 Украина".

"Ситуация с коммунальными тарифами дикая. Это началось в 2014 году, когда правительство пошло на поводу МВФ и подняло все цены на энергоносители, объясняя это тем, что будут рыночные цены. Только какое отношение мы имеем к рынку Европы и где у людей рыночные зарплаты, - никто не сказал", - отметил нардеп.

Он привел цифры: с 2013 года цены на газ поднялись в 10 раз, на электроэнергию в 4, что сделало тарифы неподъемными для людей.

"В 2013 году газ стоил где-то 800 грн, сейчас 8000 грн. – больше чем в 10 раз поднялась цена. Субсидий сейчас около 40 млрд и их не хватает. Зачем поднимать цену, потом в бюджете предусматривать субсидии. Поставить всю страну в очередь за субсидиями? Это государственное решение? Это издевательство над людьми", - подчеркнул Юрий Бойко.

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Политик отметил, что мировой опыт показывает, если человек больше 10% дохода должен платить за коммунальные услуги, то он просто прекращает их оплачивать.

"Сегодня власть вместо принятия грамотных экономических и социальных решений идет на поводу у МВФ, загоняя страну и людей в угол. Они не используют внутренние резервы. У нас есть украинский газ, украинская электроэнергия, которые имеют свою себестоимость, плюс инвестиционные накладные, прибыль. Но это будет в 4-5 раз меньше, чем нынешние цены. Нужно просто эту несправедливость устранить", - сказал народный депутат.

По словам Юрия Бойко, сегодня сложилась ситуация, при которой уже обычные люди понимают, что страной управляет не президент и его правительство, а руководят из-за рубежа.

"Они полностью сели на кредиты, а им за это диктуют, что делать. Этого – назначить, этого – снять, этот закон принять, а тот – отменить. Уже люди понимают, что страной управляет не президент и его правительство, а идёт прямое управление из-за рубежа. Управляют те, для кого Украина ничего не значит. Им надо только наш трудовой ресурс и земля. Это политика абсолютно чуждая нашим национальным интересам, это нужно прекращать и выводить страну из этого тупика", - акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Также Юрий Бойко пожелал новоназначенному и.о. министра энергетики вернуть справедливые цены на газ и проводить эффективную и грамотную политику в энергетической сфере.

"Хочу пожелать моему однофамильцу и тёзке успешной работы (20 ноября Кабинет министров назначил и.о. министра энергетики Бойко Юрия Николаевича, - ред). А самое главное – вернуть цены на газ периода 2013 года, когда люди его спокойно покупали, спокойно покупали электроэнергию, не бегали за субсидиями и у них были средства. Мы за это боремся и когда придем к власти мы это реализуем. Чтобы не было такого издевательства, которое есть сейчас", - подчеркнул Юрий Бойко.