Юрий Бойко: ОПЗЖ настаивает на принятии Верховной Радой законов, которые помогут людям и бизнесу

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Мир, социальная защита людей и развитие отечественной экономики должны стать ключевыми приоритетами в работе парламента. Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам предстоящую сессию ВР.

И, в первую очередь, по его словам, парламент должен сконцентрироваться на законопроектах, направленных на поддержку людей.

"Это увеличение социальной поддержки людей с инвалидностью, ветеранов, афганцев, чернобыльцев, одиноких матерей – всех, кто нуждается в помощи государства в это сложное время", - сказал Юрий Бойко.

Мы также обязаны защитить граждан от негативных последствий повышения цен и коммунальных тарифов, принять решения, которые обеспечат развитие нашей экономики.

"Должна быть государственная поддержка отечественных товаропроизводителей, предпринимателей, должны идти инвестиции в регионы. Необходимо принять Постановление об обеспечении водой Донецкой области, чтобы выделить финансирование на строительство водовода для населенных пунктов Донбасса. Это те вопросы, которые парламент игнорировал всё это время", - подчеркнул Юрий Бойко.

Но всё это невозможно реализовать без восстановления мира на востоке, поэтому парламент должен активно включиться в этот процесс, считает Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Верховная Рада должна перейти к рассмотрению законов, предусмотренных Минскими соглашениями, принять закон об амнистии для тех, кто не убивал, а также отменить закон о так называемой реинтеграции Донбасса, который поставил крест на самой реинтеграции", - резюмировал Юрий Бойко.