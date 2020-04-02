Юрий Бойко: ОПЗЖ будет в суде добиваться отмены закона о рынке земли, принятого под влиянием внешних кредиторов

Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что партия будет в суде добиваться отмены закона о рынке земли, принятого под влиянием внешних кредиторов. Об этом он сказал журналистам, комментируя принятие законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, передает пресс-служба политсилы.

По словам политика, в нынешних условиях открывать рынок земли, да еще и под внешним влиянием, – это огромная ошибка. Вместо выполнения требований кредиторов нужно было начать переговоры о реструктуризации внешнего долга. Более того, закон о рынке земли был принят со множеством нарушений.

"При принятии этого законопроекта было множество нарушений – и процедурных, и регламента ВР, и Конституции. Мы будем обращаться в Конституционный Суд, чтобы добиться его отмены. Мы будем бороться. Нельзя принимать такие решения без референдума, под внешним влиянием, тем более в условиях эпидемии и кризиса", – акцентировал Юрий Бойко.

Он также отметил, что голосование за данный закон является свидетельством внешнего управления страной, слабости власти и её неэффективности.

"Сегодня мы видим, как каждая страна защищает себя в условиях пандемии. У тех стран, которые успешно её побороли, было две составляющих – сильная государственная власть и финансовые инструменты. Нам нужно посмотреть на этот позитивный опыт и принимать решения, руководствуясь, прежде всего, национальными интересами, а не исходя из интересов каких-то кредиторов. В обычное время мы, наверное, соблюдали бы все требования, но сейчас это форс-мажор, и продавать землю в период эпидемии и кризиса – это предательство народа Украины. Для нашей политической силы – это недопустимые вещи", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагала распаевать землю между всеми гражданами Украины. Навести порядок в Земельном кадастре. Подготовить качественный закон, а затем решить вопрос продажи земли на референдуме. Но власть боится народного слова, поэтому отказалась проводить референдум. Это предательство украинского народа и прямое нарушение Конституции.

Ранее сообщалось, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратится в Конституционный суд Украины, чтобы остановить распродажу украинской земли.