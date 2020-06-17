Юрий Бойко: "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отставки Кабмина

Юрий Бойко Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует, чтобы Кабинет министров Украины ушел в отставку из-за критической ситуации в экономике и неспособности построить действенную программу с конкретными сроками. Об этом 17 июня в кулуарах парламента заявил сопредседатель фракции ОП-ЗЖ и народный депутат Юрий Бойко, сообщает пресс-служба политсилы.

"В парламенте зарегистрировано постановление об отставке правительства, и на сегодняшний день собрано 80 подписей. Наша фракция поставила свои подписи за отставку этого правительства. Это наша принципиальная позиция. Мы видим, что критическая ситуация в экономике, в основном, связана не собственно с коронавирусом, а с бездарной экономической политикой этого и предыдущего правительств", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции подчеркнул, что оппозиция не будет поддерживать программу правительства Шмыгаля.

"Мы считаем, что с этого правительства толку не будет. Это не программа, а яркая презентация пустых деклараций, которая не содержит конкретики и сроков исполнения. А действия правительства заключаются в том, что врачам не выплачивают обещанную зарплату, а вместо проведения переговоров по реструктуризации - отдают деньги на погашение внешних долгов. Мы не будем голосовать за пустые лозунги, а будем настаивать на ответственности и отставке правительства", - резюмировал политик.

Напомним, ранее Юрий Бойко отмечал, что действующее правительство доказало, что не может справиться с кризисом. А вместо мира, развития экономики и защиты национальных интересов, по словам депутата, приоритетом для Кабмина является выполнение прихотей МВФ.