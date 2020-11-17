Юрий Бойко: Несамостоятельное и бесполезное правительство должно быть отправлено в отставку

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Правительство не имеет собственного мнения и не в состоянии принять ни одного антикризисного решения. Вместо того чтобы работать с парламентом, депутатскими фракциями, прислушиваться к мнению общества, Кабмин только слепо исполняет все поручения Офиса президента. Чтобы преодолеть кризис и противостоять эпидемии, Украине нужно дееспособное правительство, а не филиал президентского офиса. Кабинет министров Шмыгаля должен быть отправлен в отставку.

Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам, передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что когда парламент принимал решение о выделении 64 млрд грн в Фонд борьбы с СOVID-19, то и депутаты, и общество рассчитывали, что эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом и поддержку медиков. А в результате они пошли на ремонт дорог, чтобы пиарился действующий президент страны.

"Весной мы рассчитывали, что этих денег хватит и для врачей, и для лечения больных. Но потом, когда эти деньги растрынькали и только пятая часть дошла до медицины, это был первый сигнал, что правительство абсолютно несамостоятельное. Оно находится под полным управлением Офиса президента. Ни своего мнения, ни программы действий у них нет. Это касается и введения "карантина выходного дня", - сказал народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что прежде чем принимать какие-то решения, нужно думать и оценивать их последствия.

"Не решив вопросы поддержки и защиты людей, не обеспечив никаких финансовых гарантий тем, кто даёт рабочие места, они вводят локдаун. А отправить только министра здравоохранения в отставку - это типичная ситуация, когда хотят найти стрелочника. Не Степанов разбазаривал все "ковидные деньги". Этим занималось правительство в целом. Куда они их дели и почему оказалось, что деньги не дошли до медицины, – это вопрос в первую очередь к ним. Отставкой одного министра народное возмущение не собьешь", - считает политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что весь Кабмин должен быть отправлен в отставку. И должно быть назначено правительство, которое будет отстаивать интересы людей, а не тупо выполнять указания Банковой.

Что касается сегодняшней повестки дня Верховной Рады, то Сопредседатель фракции оппозиционеров выразил надежду, что у парламента хватит политической воли и ответственности проголосовать за отмену "карантина выходного дня" и принять законопроекты, направленные на поддержку людей.

"Надеюсь, что сегодня депутаты отменят "карантин выходного дня", будут выделены деньги шахтерам и на борьбу с эпидемией. Также будет принято решение, чтобы перенести введение кассовых электронных аппаратов для малого бизнеса, поскольку это сегодня их реально убивает. Кроме того, есть несколько социальных законопроектов, которые по нашему настоянию были внесены в повестку дня. Они поддерживают детей, людей с инвалидностью, одиноких матерей. Это то, чего ждут люди и в чем они нуждаются. Все эти решения должны быть приняты, мы это поддержим, этого ждет страна", – резюмировал Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".