Юрий Бойко назвал необходимые от государства шаги для преодоления эпидемии и экономического кризиса

Юрий Бойко Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и народный депутат Юрий Бойко акцентировал, что в условиях кризиса главное, чтобы у страны был четкий план, как из него выходить. Об этом он заявил сегодня во время заседания Согласительного совета ВР, сообщает пресс-служба политсилы.

"У нашей политической силы есть такой Антикризисный план. Частично он уже начал воплощаться в жизнь благодаря нашей работе. Он состоит из четырех главных направлений", – сказал Юрий Бойко.

Первое направление – поддержка медицины. "Начиная с увеличения зарплат врачам, страхования врачей, потому что они сегодня на переднем крае борьбы с коронавирусом, и заканчивая прекращением этой так называемой медицинской реформы, отработкой модели, которая позволит медицине действительно работать для людей, налаживанием производства необходимых медпрепаратов и медоборудования – всего того, чего сейчас не хватает в больницах", – подчеркнул парламентарий.

Второе направление – наполнение бюджета. "Это жесткие меры, направленные против оттока валюты из страны, проведение реструктуризации внешних долгов. Нужно не просто кромсать бюджет, урезая и так небольшие статьи расходов", – отметил он.

Третье направление – поддержка бизнеса. "Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Частично эти предложения нашли отражение в законопроекте, который сегодня, надеюсь, будет принят. Но надо идти дальше. Бизнес нуждается в реальных финансовых вливаниях, государственной помощи, удешевлении кредитов и увеличении бюджетного финансирования по некоторым направлениям", – подчеркнул Юрий Бойко.

Четвертое направление – поддержка людей. "Сегодня люди не имеют достаточных сбережений, они не работают и лишены доходов. Мы настаиваем на разработке программы поддержки граждан. Наше предложение – дать 1000 грн каждому человеку, у которого доход в семье на одного человека составляет менее двух прожиточных минимумов. Оказать помощь молодым семьям, тем, кто не может платить за коммунальные услуги и выплачивать кредиты", – отметил политик.

"Это абсолютно четкий Антикризисный план, и его нужно воплощать. Тогда люди увидят, что государство о них заботится. Залогом успешной борьбы с эпидемией является сильная государственная власть и финансовая подушка, которая есть в стране. Эти две составляющие уже дали некоторым странам возможность побороть эту беду", – резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.