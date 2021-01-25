Юрий Бойко: Мир и восстановление социальной справедливости – это вопросы, которые парламент должен рассмотреть в первую очередь

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власть и парламент многое задолжали украинцам за прошлый год, и главный вопрос, который так и не был решен, – это урегулирование конфликта на Донбассе и восстановление мира в стране. Об этом 25 января на Согласительном совете заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"В действиях и подходах Зе-власти по вопросу мирного урегулирования конфликта на Донбассе со времен Порошенко ничего не изменилось. В отношении возвращения Донецка и Луганска Зе-команда полностью копирует подход прошлого режима. При Порошенко ввели блокаду Донбасса и наплодили законов, которые идут вразрез с Минскими соглашениями. Зе-команда придумала законопроект о политике переходного периода, который грозит не просто остановить мирный процесс. Он его "похоронит". Его авторы предлагают закрепить уголовное преследование и поголовную люстрацию, военно-гражданские администрации, перенос выборов на неопределенный период. Это блокирует выполнение Минских соглашений и срывает мирный процесс", – сказал Юрий Бойко.

С такой политикой в Украине не будет ни мира, ни единства, уверен парламентарий.

"Нам нужен диалог внутри страны. Нужны прямые переговоры с Донецком и Луганском. Необходимо, наконец, выполнить Минские соглашения и договоренности лидеров Нормандской четверки. Надо отказаться от ксенофобской политики, всех форм культурной и языковой дискриминации и вернуть гражданам их конституционные права", – подчеркнул Сопредседатель ОПЗЖ.

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Парламент должен сосредоточиться на принятии законов, предусмотренных Минскими соглашениями, и их имплементацией в украинское законодательство.

"Хрупкое перемирие на Донбассе не может быть для нас целью. Наша цель – политическим путем урегулировать конфликт на Донбассе. И задача Верховной Рады сделать это. Пакет мирных инициатив, разработанный ОПЗЖ, зарегистрирован в Верховной Раде, их надо вносить в повестку дня и голосовать. Выбирая новую власть, люди выбрали мир, и власть обязана его установить или уйти в отставку", – резюмировал Юрий Бойко.